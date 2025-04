O treinador do Arouca, Vasco Seabra, fez a antevisão ao duelo com o Benfica para a 29.ª jornada da Liga portuguesa. O jogo realiza-se no domingo, pelas 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

«Sabemos que temos de entrar fortes no jogo, agressivos, compactos, sermos capazes de aguentar claramente aquilo que somos enquanto equipa. Temos de nos manter ligados, fazermos as coisas muito bem feitas. Quanto mais adiarmos o golo [do adversário], mais nos mantemos no jogo», disse o treinador.

Seabra elogiou os níveis de competitividade da sua equipa. «Queremos ser uma equipa adulta, muito competitiva, muito agressiva e que, depois, tem a personalidade para conseguir ter bola e criar dificuldades ao Benfica», acrescentou.

Vasco Seabra disse que os seus jogadores «têm oportunidade de se mostrarem» a milhares de pessoas. «Se lhes propusesse algo que não fosse lutar pelos três pontos, eles davam-me um tiro, felizmente», reagiu, quando questionado sobre o que pediu aos seus atletas.

Sobre o adversário, o treinador sabe que vai entrar «muito forte» no jogo e «está no melhor momento da época, bem treinado, equipa muito motivada». Ainda assim, assegurou que o Arouca tem «o espírito fantástico de lutar pelos três pontos», à semelhança do clube que representa.

Vasco Seabra considerou que os resultados «têm vindo a ser mais penalizadores» do que o trabalho apresentado em campo e assumiu que conhece e acredita no plantel e na dinâmica do grupo.

«Sabemos que vamos ter muitas dificuldades, sabemos que vamos passar por momentos difíceis, mas sabemos que queremos também proporcionar um espetáculo fantástico, que as pessoas sintam que é o Arouca que está ali, que tem personalidade, que também cria dificuldades ao Benfica e que no final estejamos muito orgulhosos do que fizemos e se possível com os três pontos do nosso lado», afirmou.

Vasco Seabra continua sem poder contar com Nino, David Simão e Tiago Esgaio, numa lista ampliada para este jogo com Matias Rocha e Henrique Araújo, este último por estar emprestado pelo Benfica.

O Arouca, 12.º classificado com 29 pontos, joga na casa do líder do campeonato, o Benfica, que soma 68 pontos, em jogo da 29.ª jornada do campeonato.

O encontro no Estádio da Luz, em Lisboa, está agendado domingo, às 18h00, e terá como árbitro principal António Nobre, da associação de Leiria.