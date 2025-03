O Papa Francisco vai ter alta hospitalar este domingo, depois de ter passado cinco semanas internado no hospital Gemelli, em Roma, por causa de uma pneumonia bilateral.

«Amanhã [domingo] o Papa regressará à casa de Santa Marta», onde reside no Vaticano, declarou Sergio Alfieri, médico que acompanha o Papa Francisco, em conferência de imprensa no Hospital Gemelli.

Segundo o médico, o Papa terá de passar por «uma longa convalescença» de, pelo menos dois meses, evitando eventos com grandes grupos de pessoas ou que exijam grandes esforços da sua parte, uma vez que «ainda não está totalmente recuperado».

O Vaticano já tinha anunciado esta manhã que o Papa irá fazer uma bênção para a oração do Angelus no domingo, da janela do hospital Gemelli de Roma, naquela que será a primeira aparição pública, após 37 dias de internamento.

«O Papa Francisco tenciona fazer uma saudação e uma bênção a partir do hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final do Angelus, que será publicado por escrito, como nas últimas semanas», informou a sala de imprensa do Vaticano.

Saiba mais sobre este assunto na CNN Portugal