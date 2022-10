A Federação Portuguesa de Vela organiza no próximo sábado o VI Congresso da Vela. O evento será realizado no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, em Campolide, e servirá para discutir o futuro da modalidade em Portugal.

O Congresso contará durante a manhã com intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, do Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, do Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, e do Presidente da Federação Portuguesa de Vela, Mário Quina.

«Escolhemos para este Congresso um formato diferente, mais virado para fora. Além de promover e celebrar a Vela em Portugal, é essencial que consigamos também envolver a sociedade em geral e as instituições que connosco interagem, uma vez que são fundamentais para o futuro da modalidade em Portugal. E é isso mesmo que pretendemos alcançar com esta edição do Congresso da Vela, que nos vai permitir juntar diferentes perfis e visões, todas elas muito relevantes, numa iniciativa que vai contribuir para que a vela chegue a cada vez mais pessoas», refere o Presidente da Federação Portuguesa de Vela, Mário Quina.

Serão ainda realizados diversos workshops sobre temas de interesse para os participantes e constituídos grupos de trabalho para debater temas estruturantes para a modalidade. No final do dia, decorrerá a Gala dos Campeões, onde serão entregues prémios a 85 velejadores, que se distinguiram em competições nacionais e internacionais, correspondentes à época desportiva de 2021/2022.