Os velejadores portugueses Diogo Costa e Carolina João iniciaram os Mundiais de 470 com o nono lugar, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires começaram em 14.º, após serem disputadas as duas primeiras regatas em Gdynia, Polónia.

Com dois sextos lugares, na frota azul, Diogo Costa e Carolina João somam 12 pontos, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires fizeram um 10.º e um sétimo na frota amarela, seguindo com 17.

A competição é liderada pelos franceses Matisse Pacaud e Lucie de Gennes, com dois pontos, à frente dos britânicos Hannah Bristow e James Taylor, com quatro, seguidos de um trio, com cinco.

Diogo Costa e Carolina João foram quintos classificados nos Jogos Olímpicos Paris2024, na estreia da competição mista da classe, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires, com menos tempo de conjunto, têm como melhor resultado o quarto lugar no Europeu, que se disputou em maio.

No seu historial, Portugal contabiliza três pódios nos Mundiais de 470, todas na vertente masculina, com Nuno Barreto e Hugo Rocha a conseguirem a prata em 1997, repetida por Álvaro Marinho e Miguel Nunes em 2008 e por Diogo Costa e Pedro Costa em 2021.