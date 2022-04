A velejadora olímpica tunisina Eya Guezguez, de 17 anos, morreu no domingo, vítima de um acidente no decorrer de um treino com a sua irmã gémea, Sarra, que foi sua colega de equipa em Tóquio2020 e sobreviveu, segundo revelou esta segunda-feira o Comité Olímpico Internacional (COI).

Devido aos ventos fortes, o barco em que Sarra e Eya Guezguez seguiam virou, causando a morte de Eya, enquanto Sarra sobreviveu.

As duas tinham competido na corrida de 49er FX dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, acabando no 21.º lugar, e preparavam nova campanha olímpica, a caminho de Paris2024.

«Estou chocado com a notícia desta morte de um talento inspirador e um modelo para atletas da sua geração. A participação, ao lado da irmã gémea, em Tóquio2020, continuará a motivar raparigas em todo o mundo», declarou o presidente do COI, Thomas Bach, citado em comunicado.

