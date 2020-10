Tobias Zárate vai ser reforço do Famalicão.

O avançado de 20 anos chega a Portugal por empréstimo do Vélez Sarsfield e os famalicenses ficam com uma opção de compra de parte do passe do jogador, segundo apurou o nosso jornal.

No Famalicão, Zárate deve integrar numa primeira fase a equipa de sub-23.