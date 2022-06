O Veneza, onde alinha o internacional português Nani, oficializou esta quinta-feira Ivan Javorcic como novo treinador.

O técnico croata assinou um contrato de três anos com a equipa que terminou no último posto do campeonato italiano e foi despromovida.

Na época transata, Javorcic conduziu o SudTirol ao primeiro lugar do terceiro escalão e consequente promoção à Serie B italiana. Como jogador, fez quase toda a carreira em Itália e iniciou a função de treinador nos sub-20 do Brescia, em 2012/13. Seguiu-se a equipa principal, o Mantova e quatro épocas no Pro Patria.