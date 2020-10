No duelo de selecionadores portugueses disputado em Barranquilla, a Colômbia de Carlos Queiroz conseguiu uma vitória sólida sobre a Venezuela do estreante José Peseiro (3-0).

O início do jogo ficou logo marcado pela lesão grave do ex-sportinguista Santiago Arias. O agora jogador do Leverkusen fraturou o tornozelo num momento arrepiante.

Alertamos os leitores mais sensíveis para o eventual impacto das imagens desse momento, ao minuto 9.

O árbitro até chegou a expulsar o venezuelano Darwin Machís pelo lance com Arias, mas após ver as imagens retirou o cartão.

Apesar do impacto emocional da lesão, a Colômbia adiantou-se no marcador logo aos 16 minutos, com Zapata a dar corpo a uma excelente transição pelo lado direito.

Muriel aumentou a vantagem colombiana ao minuto 26, após excelente arrancada de Mojica pela esquerda, a deixar um adversário pelo chão.

O terceiro e último golo do jogo surgiu ainda antes do descanso (45+3m), novamente por Muriel, desta feita assistido por Vargas.

De referir que Jhon Murillo, jogador do Tondela, foi titular na seleção venezuelana.