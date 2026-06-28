Venezuela: esposa e filhos de defesa argentino encontrados mortos
Lucas Trejo joga no Marítimo de La Guaira e vive momento terrível
Lucas Trejo joga no Marítimo de La Guaira e vive momento terrível
Os sismos que se fizeram sentir na Venezuela na quarta-feira provocaram, pelo menos, 1430 mortos e 3200 feridos. O defesa Lucas Trejo, argentino de 38 anos vinculado ao Marítimo de La Guaira, está de luto pelas mortes dos filhos e da esposa.
No momento dos sismos de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Richter, Yani Maranella estava com os filhos no complexo residencial, numa região muito afetada.
«Após 74 horas de buscas foram encontrados sem vida», esclareceu o clube em comunicado.
Este Marítimo de La Guaira foi fundado na Venezuela por portugueses, na maioria naturais da Madeira.
O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido a estes sismos na Venezuela subiu para 51, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estão desaparecidos ou incontactáveis 84 portugueses ou lusodescendentes. Entre os 51 mortos estão sete crianças e 44 adultos, sendo que 44 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.
De acordo com as autoridades venezuelanas, o número de mortos ascendeu a 1430. Há 3200 feridos e 3142 desalojados.