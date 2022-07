A ex-jogadora e atual treinadora neerlandesa Vera Pauw decidiu quebrar o silêncio que durava há 35 anos para denunciar ter sido violada por um alto dirigente da federação neerlandesa de futebol, quando era uma jovem jogadora.

«Durante 35 anos, guardei este segredo do mundo, da minha família, das minhas colegas, jogadores e, agora entendo, de mim própria. Nem os mais próximos de mim sabem que fui violada às mãos de um dirigente importante da federação quando era uma jovem jogadora», escreveu Pauw num comunicado publicado nas redes sociais.

Atualmente com 59 anos e a treinar a seleção da Rep. Irlanda, Pauw revela que a referida violação foi apenas o primeiro abuso que sofreu, sempre por homens ligados à federação neerlandesa.

«Mais tarde, sofri abusos sexuais por outros dois homens. Os três eram funcionários da Federação de Futebol dos Países Baixos quando as situações aconteceram. Até agora, só aqueles em quem realmente confio sabiam dos abusos sexuais sistemáticos de que fui alvo, do abuso de poder, clima de intimidação e bullying que sofri enquanto jogava e treinava na seleção». Acrescentou.

Pauw, um nome reconhecido internacionalmente do futebol feminino depois de ter feito carreira como jogadora – tem 89 internacionalizações -, e ter liderado as seleções dos Países Baixos, Escócia, Rússia, África do Sul e, desde 2019, da Rep. Irlanda, revela ainda que tenta ser ouvida pelas autoridades há vários anos, sem sucesso. Pelo contrário, diz que a preferem silenciar.

«Há vários anos que tento que o meu caso seja ouvido de forma justa pelas autoridades do futebol neerlandês, mas sem sucesso. Algumas pessoas preferem manter a violação de que fui alvo em segredo, do que oferecer-me o apoio de que preciso, ao revelar esta história. Mas não posso continuar em silêncio», escreve.

A treinadora informa ainda ter feito cinco denúncias sobre o caso que também já foi apresentado às autoridades policiais.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



