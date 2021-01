Luca Waldschmidt já está à disposição de Jorge Jesus, depois de ter testdo positivo a Covid-19.

O internacional alemão foi reintegrado e está às ordens do treinador, na véspera do jogo com o Belenenses, para a Taça de Portugal.

O Benfica fez novos testes à covid19 nesta terça-feira, à hora de almoço, e nesta manhã ficou a saber que os resultados foram todos negativos.

Ainda nesta quarta-feira, é expectável que Grimaldo, Gilberto, Vertonghen e Diogo Gonçalves sejam reavaliados.

O quarteto termina o período de isolamento, depois de ter testado positivo a Covid19, mas só depois de uma avaliação interna, os encarnados darão o OK ao regresso.

O Benfica recebe o Belenenses nos quartos de final da Taça de Portugal, num jogo que a TVI vai transmitir.