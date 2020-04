Não podemos ir, mas podemos viajar no tempo, até sítios que guardam memórias. Os museus de desporto estão fechados ao público nestes tempos de confinamento, mas têm janelas abertas. O Maisfutebol escolheu dois lugares emblemáticos para esta viagem: o Museu Olímpico de Lausanne e o Museu do Futebol, em pleno Estádio Pacaembu, no Brasil. Ambos têm exposições ou documentários online para explorar, aprender e começar desde já, quem sabe, a planear uma visita real no futuro.

Este devia ser ano de Jogos Olímpicos, mas não será. A festa de Tóquio ficou em suspenso, adiada para 2021. Mas pode ser uma boa altura para aprender mais sobre os Jogos e sobre a simbologia olímpica. O museu de Lausanne, o principal de uma rede de 30 museus olímpicos espalhados pelo mundo, é o espaço de reserva dessa memória. Fica junto ao Lago Leman, foi inaugurado em 1993 e tem uma área de 3 mil metros quadrados, espaços de interatividade e centenas de objetos históricos, dos sapatos de Jesse Owens em 1936 à camisola de Usain Bolt na final dos 200m em 2008, passando por muitos outros. Online, tem várias outras experiências.

A viagem virtual pode começar por aqui. Chama-se a Jornada Olímpica e é um espaço interativo que fala sobre os Jogos da antiguidade e da Era Moderna, sobre as cidades, as aldeias ou a chama olímpica e que tem ligação para cada uma das edições desde 1896. Depois, podemos espreitar aqui: «Olympic Language», uma viagem cultural e artística pela imagem dos Jogos.

A visita virtual pode seguir por vários documentários-web. Um deles, «Games Power», fala sobre os símbolos olímpicos, da bandeira e dos anéis à chama. Outro, «Change Makers», conta as histórias de atletas que se destacaram pela luta contra a desigualdade, pela causa feminina ou por minorias.

No documentário online «Time & Sport» é da evolução do tempo no desporto que se fala, numa viagem interativa feita de sons e imagens que vai interpelando o visitante com mensagens como esta: «Está neste site há 49.9 segundos, o recorde estabelecido em Varsóvia (1974) por Irina Szewinska (POL), a primeira mulher a correr os 400m m menos de 50 segundos.»

É precioso outro dos especiais, dedicado à evolução da fotografia desportiva, «Sports Photo», em 15 imagens cheias de história e de estórias. E há ainda o documentário «Live», reservado à evolução da transmissão dos Jogos para o mundo, com ponto de partida nas sessões cinematográficas de 1900.

Para quem gosta de fotografia, é além disso altamente recomendável a exposição virtual dedicada a imagens informais de desporto, dividida em três partes: Improviso, Atitude e Bizarro.

Nem falta um jogo para entreter o visitante virtual. O «Serious Game» transforma-nos em Pierre de Coubertin, o ideólogo dos Jogos da Era Moderna, e testa a nossa sensibilidade para a questão da construção sustentável de recintos desportivos.

A memória do futebol no Pacaembu

Da Suíça para o Brasil, dos Jogos Olímpicos para o futebol, mora em São Paulo um dos grandes museus dedicados ao desporto-rei, que o Maisfutebol já visitou. O Museu do Futebol, inaugurado em 2008, está no interior do Pacaembu, um dos estádios que pelo mundo fora se converteu por estes dias em hospital de campanha para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Está fechado, claro, mas tem várias janelas virtuais abertas para o mundo.

Porque é do Brasil que falamos, podemos começar a viagem pela história da icónica camisola «canarinha», explicada em imagens e depoimentos em «Como o amarelo-ouro passou a vestir o Brasil».

São espaços de memória com imagens preciosas, como no especial «Chuteiras: a evolução do futebol na ponta dos pés» ou no fantástico «Futebol de papel», que junta cartazes, bilhetes, capas de revista, maços de cigarros ou caixas de fósforos, espólio de vários colecionadores e um repositório de histórias.

«Estilo em Campo: Acessórios, cores e tecnologias na moda do futebol» outro dos especiais, faz uma viagem pela origem dos equipamentos, das camisolas aos emblemas, passando pelos bonés, os «caps» de outros tempos.

E depois há ainda documentos de investigação histórica e social do desporto, como «Mulheres, desobediência e resiliência», ou a história de Lea Campos, a primeira árbitra de futebol no Brasil.