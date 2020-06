O futebolista sueco Victor Lindelof salientou que Luisão, antigo colega de equipa no Benfica, foi o mais importante para a sua aprendizagem nos primeiros anos como sénior.

Aos 25 anos, o atual jogador do Manchester United fez, sobretudo na época 2016/2017, dupla de êxito com Luisão nos encarnados, numa época de conquistas na I Liga, na Taça de Portugal e na Supertaça Cândido de Oliveira.

«Se tiver de escolher um, diria Luisão. Aprendi muito com ele quando estava no Benfica. Quando eu tinha 20 ou 21 anos, jogar com ele foi muito importante para mim. Foi muito importante para a minha carreira como defesa», afirmou o nórdico, em declarações ao sítio do Manchester United, na segunda-feira.