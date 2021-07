A Suécia foi eliminada do Euro 2020 nos oitavos de final e, no regresso a casa, Victor Lindelof teve direito a uma receção muito emotiva.

Um vídeo partilhado pela mulher do antigo jogador do Benfica, Maja Nilsson, mostra Lindelof a ser recebido pelo filho Ted Louie, de dois anos.

Um momento emotivo que mostra que as saudades eram muitas e que nem tudo é mau na eliminação do Euro 2020. Veja no vídeo associado ao artigo.