O Bayern Munique perdeu a oportunidade de festejar, já neste sábado, a conquista de mais um título da Bundesliga. A equipa de Hansi Flick saiu derrotada da visita ao Mainz (2-1), esperando agora por um resultado negativo do Leipzig - empate ou derrota na receção ao Estugarda - para celebrar no domingo.



Jonathan Burkardt inaugurou a contagem ao terceiro minuto de jogo, aproveitando um enorme frango de Manuel Neuer. Robin Quaison marcou o segundo para o Mainz ainda na primeira parte (37m) e o melhor que o Bayern conseguiu fazer foi apenas reduzir a desvantagem, já ao minuto 90+4, por intermédio do incontornável Lewandowski, que regressou à competição.



Nesta altura, com três jornadas para o final (quatro para o Leipizg), o Bayern Munique tem dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado.



Em Wolfsburgo, Erling Braut Haaland garantiu o triunfo do Borussia Dortmund frente ao terceiro classificado da Bundesliga. O avançado norueguês bisou para a equipa que segue na quinta posição (0-2). Quem pode aproveitar é o Eintracht Frankurt de André Silva, que entra em campo às 17h30.