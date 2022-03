O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, denunciou esta quinta-feira uma agressão ao árbitro do jogo entre São Lourenço do Douro e São Pedro da Cova, relativo à Taça da Associação de Futebol do Porto.

De acordo com o que é possível ver nas imagens, o árbitro foi agredido a soco por um elemento do São Pedro da Cova (vestido de preto e vermelho), após ter interrompido o jogo disputado na noite de quarta-feira.

Assim que a equipa da casa, do concelho de Marco de Canaveses, abriu o marcador, gerou-se uma tentativa de invasão do relvado por um agente desportivo ligado à equipa gondomarense, o que motivou a decisão do árbitro da partida, por considerar não haver condições de segurança.

«Os animais continuam à solta. É vergonhoso o que estamos a deixar fazer ao futebol de base, a passividade e impunidade das instituições desportivas e dos tribunais é gritante e revoltante. Estou corado de vergonha, por fazer parte e estar de mãos e pés atados. Até quando? Vamos ficar todos com as mãos manchadas de sangue!», escreveu o presidente da APAF no seu perfil do Facebook.