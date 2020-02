Imagens incríveis que chegam da África do Sul. No domingo, durante um jogo entre os Luka Ball Controllers e os Polokwane City Rovers, um adepto decidiu pegar no carro e invadir o relvado para tentar atropelar o árbitro e os jogadores. Sem sucesso, naturalmente.

Nessa altura, a quinze minutos do final da partida, a equipa visitante estava em vantagem (1-2). O jogo da ABC Motsepe League estava a ser realizado no Letlhabile Sports Ground.

Não há registo de feridos com gravidade. Um dos jogadores sofreu apenas ferimentos ligeiros ao tropeçar numa cadeira, quando procurava fugir do relvado.

As autoridades desportivas da África do Sul já estão a investigar o incidente mas ninguém percebeu qual era o verdadeiro objetivo do condutor. Queria apenas brincar com os intervenientes? Tentou atropelar apenas o árbitro, como indicaram alguns relatos? Pelas imagens percebe-se que o juíz da partida não era o único alvo. Verdadeiramente assustador.