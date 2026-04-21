O Benfica partilhou no seu sítio oficial imagens inéditas da vitória no Dérbi Eterno, sobre o Sporting, no Estádio de Alvalade. Um belo espetáculo que culminou num triunfo encarnado por 2-1, já nos descontos.

Com a música 'Intro' dos XX como pano de fundo, o Benfica mostra os preparativos para o duelo, tanto físicos como mentais, além de uma nova perspetiva dos momentos capitais do jogo.

Antes do jogo, é possível ouvir palavras de ordem de Otamendi, António Silva e José Mourinho. «Com cabeça e com inteligência», afirmou Mourinho no balneário.

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