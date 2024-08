O Palmeiras, de Abel Ferreira, visitou a casa do São Paulo neste domingo, num dérbi da cidade mais populosa do Brasil. O jogo foi emocionante e Abel celebrou a vitória já aos 90+12' (2-1), mas o momento de maior destaque no encontro foi uma lesão sofrida por Patryck, jogador do São Paulo.

Aos 56 minutos de jogo, caiu mal após uma disputa de bola aérea e ficou inanimado no chão. Rapidamente os colegas de profissão pediram assistência e uma ambulância entrou dentro do relvado para tratar do jogador. Patryck foi transportado para o hospital e ovacionado pelos adeptos.

Curiosamente, Patryck tinha entrado aos onze minutos de jogo para substituir outro colega que se tinha lesionado. Tem 21 anos e é lateral-esquerdo, sendo suplente na equipa de Luís Zubeldía.

Quanto ao jogo, teve um ascendente do Palmeiras, que chegou primeiro ao golo por intermédio de Flaco López. Luciano, do São Paulo, empatou a partida aos 72 minutos. Aos 76', o Verdão teve um tento anulado a Lazaro e punha pressão sobre o visitante.

O São Paulo ficou reduzido a dez elementos com a expulsão de Luciano, por acumulação de amarelos e abriu caminho à vitória de Abel Ferreira. O mesmo Flaco Lopez fez o golo do triunfo já aos 90+12', de cabeça, após assistência de Rony. O treinador português já não ganhava no Brasileirão há quatro jogos e fica em quarto lugar, a quatro pontos do líder Fortaleza.