Aconteceu na Taça de Portugal feminina de futebol, neste sábado, um dos penáltis mais insólitos desta temporada. Durante o Damaiense-Sp. Braga realizado no Estádio Carlos Salema, em Marvila, a defesa da equipa da casa ajeitou a bola com as mãos e concedeu grande penalidade ao Sp. Braga.

Ao minuto 10, numa jogada aparentemente inofensiva, a guarda-redes Tianna Harris encaixou um remate e repôs a bola em jogo na defesa-central do lado esquerdo, Tianna Harris. Isto, sem que houvesse qualquer impedimentou ou paragem no jogo.

Talvez desconcentrada, Harris agarrou na bola com as duas mãos, colocou-a na linha de pequena área e preparava-se para realizar um pontapé de baliza. Alertada pelo VAR, a árbitra Sílvia Domingos apontou para a marca de castigo máximo.

Porém, para consolo de Harris, a guarda-redes Emily Dolan defendeu o penálti e manteve o resultado inalterado.