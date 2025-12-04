Video
FC Porto: Gabri Veiga marca, magoa-se na jogada e chora
Médio espanhol agarrou-se ao pé direito, ainda foi assistido mas continuou a jogar
Médio espanhol agarrou-se ao pé direito, ainda foi assistido mas continuou a jogar
Logo aos oito minutos de jogo entre FC Porto e V. Guimarães, em duelo da Taça da Liga protagonizado nesta quinta-feira, Gabri Veiga teve um misto de emoções.
O médio espanhol surgiu bem nas costas dos centrais e marcou na cara de Juan Castillo, fazendo o 1-0. Porém, na sequência da jogada, o defesa vimaranense Óscar Rivas caiu sobre o pé direito do oponente, forçando o tornozelo direito.
Gabri Veiga ficou agarrado ao pé, chorou e foi assistido pela equipa técnica, mas acabou por continuar em jogo (a coxear). Francesco Farioli foi irredutível.
Veja o lance:
Golo do FC Porto com sabor agridoce 😢— sport tv (@sporttvportugal) December 4, 2025
Gabri Veiga marcou mas saiu do lance em dificuldades 🥵#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #FCPorto #VitóriaSC pic.twitter.com/pSg21J3mZg
