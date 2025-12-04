Logo aos oito minutos de jogo entre FC Porto e V. Guimarães, em duelo da Taça da Liga protagonizado nesta quinta-feira, Gabri Veiga teve um misto de emoções.

O médio espanhol surgiu bem nas costas dos centrais e marcou na cara de Juan Castillo, fazendo o 1-0. Porém, na sequência da jogada, o defesa vimaranense Óscar Rivas caiu sobre o pé direito do oponente, forçando o tornozelo direito.

Gabri Veiga ficou agarrado ao pé, chorou e foi assistido pela equipa técnica, mas acabou por continuar em jogo (a coxear). Francesco Farioli foi irredutível.

Veja o lance: