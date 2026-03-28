Video
Há 32 min
Infantino visita seleção mexicana... e o dispositivo de segurança impressiona
Durante três minutos, a fila de veículos das autoridades não parou
Gianni Infantino encontra-se no México no âmbito de eventos de promoção do Mundial 2026. Neste sábado, o presidente da FIFA deslocou-se ao centro de treinos da seleção mexicana, na Cidade do México, para visitar a comitiva.
Isto, no mesmo dia em que Portugal e México se defrontam para efetuar a reinauguração do mítico estádio Azteca, pelas 02 horas da madrugada. Mas o que mais impressiona mesmo na visita de Infantino... é o dispositivo de segurança.
Desde polícia local, a forças de elite, ambulâncias, elementos da Cruz Vermelha... durante três minutos houve um chorrilho de veículos que acompanharam Gianni Infantino e dirigentes da federação de futebol mexicana. Vale a pena ver:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS