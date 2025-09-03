Certamente estará familiarizado com a equipa formada pelo Sindicato dos Jogadores (SJPF) em todos os verões, composta por futebolistas livres no mercado e que procuram manter o ritmo. E, quem sabe, chamar a atenção.

A PFA, o sindicato inglês equivalente, também promove estágios e encontros amigáveis de forma a colocar esses futebolistas. Nesta quarta-feira houve lugar a um duelo com os sub-21 do Manchester United, no centro de treinos de Carrington (onde trabalham Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot).

O primeiro golo foi espetacular. À passagem do minuto sete, o experiente avançado Connor Wickham, de 32 anos, atirou do meio-campo para conseguir um chapéu de 50 metros.

Wickham era uma das grandes promessas do futebol inglês na década passada. Internacional jovem, destacou-se cedo ao serviço do Sunderland, na Premier League, mas a carreira perdeu fulgor. Está desde o verão de 2024 desempregado.

Este ano, alguns jogadores conhecidos como Angus Gunn, Paul Dummett ou Jamal Blackman fizeram parte da equipa de jogadores livres.