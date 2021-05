Pieter Serry, ciclista da Deceuninck-QuickStep, foi abalroado esta quinta-feira por um veículo da Team BikeExchange, no decorrer da sexta etapa do Giro, a Volta a Itália em bicicleta.



O carro da Team BikeExchange acelerou na direção de Pieter Serry e derrubou o ciclista, que teve de ser assistido. Felizmente, os danos foram maioritariamente materiais e o belga conseguiu regressar à corrida.



Veja o vídeo do vistoso acidente e a troca de mensagens entre as duas equipas, em que a Team BikeExchange pede desculpa pelo sucedido:

Sorry guys, glad to see @Pieter_Serry is back on is bike! Hope he is all OK! 🤞