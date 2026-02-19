O Sp. Braga associou-se a uma causa que já moveu milhares de pessoas. Fernando Jorge, sócio 7708 do clube, sofreu um acidente grave em 2025 que o levou a um processo demorado de reabilitação.

A família não tem possibilidades de continuar a custear os tratamentos. Por isso, criou um GoFundMe de forma a conseguir angariar dinheiro, contando já com mais de um milhar de contribuições.

O Sp. Braga não passou ao lado da iniciativa e surpreendeu o adepto, com Ricardo Horta a oferecer-lhe duas camisolas, uma delas assinada por todos os jogadores do plantel, dando ainda mais visibilidade à causa.

Ora veja:

