Há 26 min
Ricardo Horta surpreende sócio do Sp. Braga que sofreu acidente grave
Família de Fernando Jorge não consegue suportar despesas da reabilitação
O Sp. Braga associou-se a uma causa que já moveu milhares de pessoas. Fernando Jorge, sócio 7708 do clube, sofreu um acidente grave em 2025 que o levou a um processo demorado de reabilitação.
A família não tem possibilidades de continuar a custear os tratamentos. Por isso, criou um GoFundMe de forma a conseguir angariar dinheiro, contando já com mais de um milhar de contribuições.
O Sp. Braga não passou ao lado da iniciativa e surpreendeu o adepto, com Ricardo Horta a oferecer-lhe duas camisolas, uma delas assinada por todos os jogadores do plantel, dando ainda mais visibilidade à causa.
Ora veja:
