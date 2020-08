O vídeo captado pelo drone da TVI no Centro de Estágios do Seixal está a ser partilhado incessantemente, sobretudo por páginas de benfiquistas. Nele pode ver-se a reação de Jorge Jesus quando se cruza com o símbolo do Benfica: uma reação muito curiosa.

Basicamente depois de chegar ao Seixal, Jorge Jesus foi recebido por Tiago Pinto e os dois encaminharam-se para o interior das instalações. No caminho passaram pelo autocarro do Benfica, o que levou Jorge Jesus a fazer uma curva: o treinador aproximou-se do símbolo, sozinho, tocou-lhe com a mão e parece encostar-lhe a cabeça. Um sinal de respeito e, provavelmente, saudades do símbolo encarnado.