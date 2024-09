Wenderson Galeno ficou no FC Porto depois de um mercado de verão agitado e foi recompensado pelos adeptos do clube neste domingo. Os portistas aproveitaram o regresso da equipa ao Estádio do Dragão para ovacionar o brasileiro, durante o FC Porto-Farense.

O extremo brasileiro agradeceu o apoio e retribuiu com algumas palmas para a bancada. Parte para quarta temporada seguida na equipa principal dos dragões, já depois de ter representado o clube ao nível da formação secundária, entre 2016 e 2017 (seguindo-se empréstimos ao Portimonense e Rio Ave).

Galeno esteve a um passo de assinar pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, no último dia do mercado, mas acabou por ver a transferência falhada porque os sauditas preferiram assinar com Steven Bergwijn, do Ajax. Foi também associado à Juventus, mas acabou por ficar em Portugal.



Veja o vídeo: