É fã de Football Manager? Temos uma notícias para si. Foi divulgado nas plataformas oficiais, nesta quinta-feira, um vídeo com o gameplay do Football Manager 2026, desenvolvido com o novo motor de jogo Unity.

O vídeo mostra pormenores in game do jogo, como os adeptos nas bancadas, os movimentos dos jogadores em campo e algumas animações pré-jogo.

Além do motor de jogo, esta edição contará com outras novidades como a introdução do futebol feminino, o regresso da licença da Premier League e da possibilidade de treinar seleções.

A última edição do videojogo foi divulgada em 2023. As mudanças estruturais tinham sido anunciadas para 2025, mas o lançamento teve de ser adiado pelos desenvolvedores do jogo, a SEGA e a Sports Interactive.

Os aficionados de Football Manager terão de esperar mais um pouco, até ao outono, para poder experimentar as novidades. A data específica de lançamento ainda não foi oficializada.