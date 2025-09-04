VÍDEO: divulgadas imagens do novo gameplay de Football Manager 26
Videojogo desenvolvido pela SEGA e pela Sports Interactive volta a ter nova edição após dois anos de interregno
Videojogo desenvolvido pela SEGA e pela Sports Interactive volta a ter nova edição após dois anos de interregno
É fã de Football Manager? Temos uma notícias para si. Foi divulgado nas plataformas oficiais, nesta quinta-feira, um vídeo com o gameplay do Football Manager 2026, desenvolvido com o novo motor de jogo Unity.
O vídeo mostra pormenores in game do jogo, como os adeptos nas bancadas, os movimentos dos jogadores em campo e algumas animações pré-jogo.
Além do motor de jogo, esta edição contará com outras novidades como a introdução do futebol feminino, o regresso da licença da Premier League e da possibilidade de treinar seleções.
A última edição do videojogo foi divulgada em 2023. As mudanças estruturais tinham sido anunciadas para 2025, mas o lançamento teve de ser adiado pelos desenvolvedores do jogo, a SEGA e a Sports Interactive.
Os aficionados de Football Manager terão de esperar mais um pouco, até ao outono, para poder experimentar as novidades. A data específica de lançamento ainda não foi oficializada.