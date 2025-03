Já é conhecida a versatilidade extra-futebol de Cristiano Ronaldo ao longo da sua carreira. Desde marcas de roupa a uma cadeia de hotelaria e agora, nos videojogos. Mas não se engane, não são de futebol mas sim de luta.

O capitão da Seleção Nacional anunciou esta quarta-feira que é a mais recente personagem do jogo «Fatal Fury: City of the Wolves».

O craque português aparece com as cores lusas, com a braçadeira de capitão e, claro, com uma bola de futebol que usa para atingir os adversários. Quando vence os combates, o festejo também é muito conhecido: o famoso «Siiiii!».

O jogo será lançado no próximo dia 24 de abril.

Veja aqui como serão as lutas de Cristiano Ronaldo: