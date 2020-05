O futebolista espanhol Andrés Iniesta está na fase final da carreira e, desde 2018, ao serviço dos japoneses do Vissel Kobe, após duas décadas de ligação ao Barcelona, clube no qual apontou alguns dos melhores golos da carreira.

Em dia do 36.º aniversário do autor do golo que deu o Mundial 2010 à Espanha, na final frente à Holanda, recordam-se alguns dos momentos que marcaram o percurso do internacional espanhol.

Golos no Santiago Bernabéu ao Real Madrid, remates em arco, em chapéu, ou o golo marcante em Stamford Bridge para a Liga dos Campeões, ante o Chelsea, estão entre as recordações assinaladas nos livros do futebol.