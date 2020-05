Há oito anos, o Manchester City tinha uma fantástica oportunidade para voltar a celebrar o título de campeão inglês 44 anos depois. Só que os citizens, então treinados por Roberto Mancini, pareciam estar a deixar escapar a oportunidade por entre os dedos quando, à entrada para os descontos, perdiam em casa com o Queens Park Rangers por 2-1.

Edin Dzeko empatou aos 90+2, mas só a vitória servia aos citizens para terminarem a Premier League à frente do vizinho Manchester United pela diferença de golos. No quarto minuto do tempo de compensação, com pouca gente na defesa e muita no ataque, Aguero recebeu um passe de Balotelli, procurou a melhor posição e atirou para o golo que deu o título inglês ao Manchester City.

O avançado argentino, que cumpria a primeira época nos citizens, é hoje o melhor marcador da história do clube, pelo qual já se sagrou quatro vezes campeão.

Mas o melhor é recordar aquele momento histórico na tarde de 12 de maio de 2012: