Diego Armando Maradona faz 60 anos nesta sexta-feira. O astro argentino brilhou sobretudo com a camisola do Nápoles e poucos conhecem a sua passagem pelo Newell's Old Boys, em 1993.

Neste vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol, pode ver a estreia de El Pibe com a camisola do clube de Rosário, Argentina, num particular com o Emelec.