Em 2008, já com 31 anos, Deco chegou ao Chelsea e fez o que já se esperava: brilhou. Logo na estreia, contra o Portsmouth, fez um dos melhores golos ao serviço dos blues.



O ex-jogador do FC Porto e internacional português celebrou o 43º aniversário na quinta-feira e esta é a homenagem do Maisfutebol ao génio do seu futebol. Obrigado, Deco, por tantos momentos de excelência.