O Portimonense venceu o Tondela por 3-0 e ficou a um ponto dos beirões na classificação. Beto foi a grande figura do jogo e bisou, com Aylton Boa Morte também a marcar.



Pode ler a Crónica do Jogo e os Destaques em Portimão.



