O Benfica goleou mais uma vez o Marítimo no Estádio da Luz. As águias fizeram sete golos e só viram os insulares a marcar por Alipour, já na fase final: 7-1.



Darwin (dois), Gilberto, Rafa, Yaremchuk, Seferovic e Gonçalo Ramos fizeram os golos das águias.



VÍDEO: a goleada do Benfica na Luz