Corriam 24 minutos do Sp. Braga-Benfica quando os bracarenses partiram para a frente do marcador... e deixaram os adeptos do Sporting eufóricos em Alvalade. O VAR encontrou uma falta de Tomás Araújo sobre Ricardo Horta na grande área, avisou Miguel Nogueira e o juiz marcou grande penalidade.

Na conversão, Rodrigo Zalazar marcou o penálti com distinção. Veja o lance do golo: