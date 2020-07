O Benfica derrotou o Boavista e venceu pela primeira vez na Luz desde o dia 4 de fevereiro, há precisamente cinco meses. Nessa altura, as águias derrotaram o Famalicão para a Taça de Portugal por 3-2. Seguiram-se tentativas frustradas contra Sp. Braga, Shakhtar, Moreirense, Tondela e Santa Clara.



Contra o Boavista, as águias fizeram o golos do 3-1 na primeira parte, por André Almeida (após erro enorme de Helton Leite), Pizzi e Gabriel. O Boavista só respondeu no segundo tempo por Dulanto.

