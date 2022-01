O Benfica apurou-se para a final da Taça da Liga após bater o Boavista nas grandes penalidades.



As águias marcaram primeiro por Everton, no quarto de hora inicial. No entanto, os axadrezados igualaram a contenda no arranque da segunda parte por Sauer, de penálti.



No desempate por penáltis, os encarnados levaram a melhor e venceram por 3-2. Weigl marcou o penálti decisivo que decidiu a eliminatória.



Veja os melhores momentos do jogo: