O Sp. Braga voltou às vitórias na estreia do treinador Artur Jorge. Os quatro golos ao Desportivo das Aves foram marcados no segundo tempo.



Rui Fonte (49 minutos), Ricardo Horta (54), Abel Ruiz (83) e Paulinho (90) foram os marcadores dos golos dos Guerreiros do Minho. A vitória deixa-os de forma provisória a dois pontos do Sporting, o terceiro classificado.



