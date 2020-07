A 30.ª jornada da Liga ficou marcada pela goleada do FC Porto ao Belenenses (5-0), no sábado, com Tiquinho Soares a abrir caminho para a vitória que deixa a equipa de Sérgio Conceição, na pior das hipóteses, a seis pontos do título. Um jogo que ficou ainda marcado por um grande golo de Luís Díaz a fechar o jogo.

Uma jornada que também assinalou a estreia de Nélson Veríssimo no banco do Benfica que regressou às vitórias, depois da saída de Bruno Lage, com uma vitória sobre o Boavista (3-1). A fechar a ronda, a luta pelo segundo lugar também esfriou depois do Sporting não ter ido além de um nulo em Moreira de Cónegos.

A figura da jornada: Tiquinho Soares

Depois de treze jogos em jejum, Tiquinho Soares recuperou o faro do golo numa altura providencial no passado sábado ao abrir caminho para a goleada do FC Porto frente ao Belenenses. O melhor marcador do FC Porto, com 17 golos esta época, já não marcava desde 1 de fevereiro e foi, sobretudo, com alívio que comemorou o golo no Dragão. Um golo simples, com uma cabeçada no coração da área, sem oposição, depois de um cruzamento bem medido de Otávio. Já passava da meia-hora de jogo, mas a partir do golo do brasileiro, o líder da Liga relaxou e partiu para uma confortável vitória que o deixa a dois passos da conquista do título.

O golo da jornada: Luís Díaz

Foi Tiquinho Soares que abriu o marcador, mas foi Luís Díaz que fechou a goleada com o golo mais vistoso da jornada. O colombiano galgou praticamente o campo todo, pela esquerda, com a bola colada no pé, derivou para o meio e encheu o pé com uma bomba indefensável para Koffi.

A defesa da jornada: Marco

Uma defesa daquelas «impossíveis» no Santa Clara-Marítimo na Cidade do Futebol. Ainda com o resultado em branco, Rodrigo Pinho cabeceou ao ângulo, na sequência de um lançamento lateral. Parecia um golo cantado, mas o experiente voou para ir afastar a bola das suas redes e adiar o golo dos madeirenses para a segunda parte.