Nanu (Marítimo), Marcus Edwards (V. Guimarães) e Gonda (Portimonense) estiveram em destaque na 29.ª jornada da Liga para a redação do Maisfutebol.

A figura da jornada: Nanu

O polivalente do Marítimo tirou o tapete ao Benfica na Madeira. O internacional guineense ajudou a resolver o jogo com arrancadas vertiginosas aos 74 e 78 minutos. Nas duas, deixou para trás Ferro e revelou altruísmo na decisão final, servindo com precisão Correa e Rodrigo Pinho. A vitória do Marítimo por 2-0 não só deu aos madeirenses um importantíssimo fôlego na luta pela permanência, como estilhaçou por completo a esperança do Benfica em revalidar o título e de Bruno Lage em manter-se à frente do comando técnico dos encarnados.

A incrível história de Nanu, que chegou a jogar uma época na formação do Benfica, foi contada pelo Maisfutebol no dia seguinte: «Nanu e a poção mágica – a história do homem que arrasou o Benfica.»

O golo da jornada: Marcus Edwards

Podia ser o golo de livre de Ricardo Horta (Sp. Braga) ou o pontapé violentíssimo e colocado de Nuno Santos (Rio Ave), mas a escolha recai sobre o extremo inglês do V. Guimarães. Recebeu a bola a meio do meio-campo do V. Setúbal, ultrapassou Semedo, sentou Jubal e atirou de pé esquerdo para o fundo da baliza sadina. O golo permitiu aos vimaranenses desbloquearem o marcador e apontou o caminho da primeira vitória após a retoma da Liga.

A defesa da jornada: Gonda

Eleita não só pelo grau de dificuldade, mas também pela preponderância que pode vir a ter na luta do Portimonense pela permanência no principal escalão do futebol português. O conjunto algarvio vencia por 1-0 quando Diogo Gonçalves, servido de forma soberba por Pedro Gonçalves, rematou de pé direito. Gonda reagiu a tempo e negou o empate com a luva esquerda contra a trave. A equipa de Paulo Sérgio conseguiria segurar a vantagem regressar do Minho com três pontos preciosos e uma até agora inédita segunda vitória consecutiva na Liga.