O Benfica chegou ao quarto golo em Portimão aos 73 minutos de jogo, com o bis de Haris Seferovic para o 1-4 no marcador, no duelo da 28.ª jornada da I Liga.

O suíço finalizou após cruzamento de Grimaldo, chegando aos 18 golos na I Liga para tornar-se, de forma isolada, o melhor marcador da prova.