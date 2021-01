O Sporting voltou a eliminar o FC Porto da Taça da Liga com uma reviravolta no marcador protagonizada por Jovane Cabral nos últimos instantes do jogo.

Marega marcou primeiro para os dragões, mas o jovem avançado do Sporting, pouco depois de ter entrado em campo, virou a eliminatória com dois golos.

Veja o resumo com os golos e os melhores lances deste jogo: