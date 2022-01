Quatro minutos depois do autogolo de Gilberto, Darwin Núñez restabeleceu a igualdade no Estádio da Luz. Após uma carambola, o uruguaio surgiu na cara do guardião adversário e, a dois tempos, fez o 1-1 para o Benfica frente ao Moreirense aos 65 minutos.

