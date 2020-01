O futebolista do Belenenses SAD, Robinho, pediu este domingo desculpas publicamente ao árbitro Tiago Martins, após ter sido expulso, na sequência de ter afastado a mão do árbitro num lance do jogo ante o Sp. Braga, no sábado.

«Quero apresentar publicamente as minhas mais sentidas e sinceras desculpas ao árbitro Tiago Martins», começou por escrever o jogador de 22 anos, através da sua conta na rede social Instagram.

«Ciente de que não diminui a gravidade da situação, esclarecer que, em momento algum, foi meu intuito agir desrespeitosamente ou colocar a autoridade do árbitro em causa. Deixar aos meus colegas uma palavra de apreço e de perdão (…) era meu único objetivo ajudar e contribuir para o sucesso do coletivo. A todos os adeptos que incansavelmente apoiam e torcem por nós apresento também as minhas desculpas», continuou o português, formado no Linda-a-Velha e no Sporting, que cumpre a segunda época no emblema azul.

O Belenenses foi goleado por 7-1 ante o Sp. Braga, no duelo da 15.ª jornada da Liga. Robinho viu dois cartões amarelos e o respetivo vermelho no mesmo minuto: o primeiro amarelo foi por falta sobre Sequeira e o segundo, seguido da expulsão, deveu-se a ter afastado a mão do árbitro, numa reação à primeira ação disciplinar.