O Moreirense evitou a derrota com o Vitória de Setúbal no quarto de cinco minutos de compensação, graças a um golo de Fábio Abreu, que teve assistência do guarda-redes Mateus Pasinato, no duelo da 20.ª jornada da Liga.

Pasinato subiu à área defensiva do Vitória para um canto e acabou por ter uma ação decisiva, ao servir Fábio Abreu de cabeça, após um primeiro toque de Nenê, para o 1-1 final.