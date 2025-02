Rio Ave e FC Porto jogam nesta segunda-feira, no último desafio da 20.ª jornada da Liga portuguesa, no Estádio dos Arcos. Um jogo acompanhado AO VIVO pelo Maisfutebol.

Os vilacondenses adiantaram-se no marcador aos 37 minutos, pouco antes do intervalo, na sequência de um erro de Pérez. A abrir a segunda metade, o defesa argentino redimiu-se com um golo que empatou a partida.

Ora veja o lance: