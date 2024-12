O FC Porto chegou cedo à vantagem diante do Estrela da Amadora, nesta segunda-feira. Logo aos 13 minutos de jogo, os portistas marcaram por intermédio de Nico González.

Através de um canto à direita do ataque, o cruzamento atravessa a área do Estrela e a defesa do Estrela fica muito mal na fotografia.

Nico surgiu sozinho e um ligeiro desvio bastou para deixar Brígido pregado ao relvado. É o quarto golo do médio na Liga.