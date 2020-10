O Portimonense venceu este sábado o Marítimo, por 2-1, em jogo a contar para a quarta jornada da I Liga, realizado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

A equipa insular esteve na frente do marcador, com um penálti marcado por Rodrigo Pinho (51m), mas os algarvios deram a volta ao marcador, com golos de Dener e Anderson, respetivamente aos 69 e 74 minutos.