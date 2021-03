O Benfica recebeu e venceu o Boavista por 2-0, no Estádio da Luz, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após um início de jogo marcado pela expulsão do defesa nigeriano do Boavista, Chidozie, aos oito minutos, o Benfica chegou à vantagem perto do intervalo, por Haris Seferovic, aos 42 minutos.

Na segunda parte, o avançado suíço chegou ao bis no jogo para o 2-0 final no marcador, ao minuto 52.

Com este resultado, o Benfica soma a terceira vitória seguida no campeonato e tem 48 pontos, no quarto lugar. O Boavista é 15.º, com 21 pontos, esperando os resultados de Famalicão e Gil Vicente para saber se cai ou não para zona de descida ao final da jornada.